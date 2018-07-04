Удары Квитовой, Крунич, Возняцки претендуют на звание лучшего по итогам июня

Официальный сайт WTA огласил список теннисисток, удары которых могут быть отмечены в номинации «Удар июня 2018 года». На эту награду претендуют чешка Петра Квитова (Бирмингем), американка Коко Вандевей (Хертогенбосх), датчанка Каролина Возняцки (Истбурн), словачка Доминика Цибулкова (Истбурн) и сербка Александра Крунич (Хертогенбосх).

Оценить претендентов и проголосовать можно на официальном сайте WTA-тура.

Голосование по этой номинации завершится 5 июля. Победительница будет объявлена в пятницу, 6 июля. Также будут определены лучший игрок и прорыв месяца.