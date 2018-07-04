Чакветадзе: поражение от Дьяченко может надломить Шарапову

Бывшая пятая ракетка мира, известная теннисистка и спортивный комментатор Анна Чакветадзе прокомментировала поражение россиянки Марии Шараповой от своей соотечественницы Виталии Дьяченко в первом круге Уимблдона со счётом 7:6 (7:3), 6:7 (3:7), 4:6.

«Не могу сказать, что Шарапова сыграла очень плохо, если говорить об качестве игры. Она просто не довела дело до конца во второй партии. Дьяченко было нечего терять. При счёте 2:5 Виталия включилась и отыграла космический третий сет, когда её отпустило психологически. Дьяченко действовала агрессивнее Шараповой, у неё получались выдающиеся удары. Виталия, как и Мугуруса ранее, сильнее Маши била по мячу и быстрее передвигалась. Можно сказать, что в концовке не Шарапова проиграла, а Дьяченко выиграла.

Виталия – спортсменка, с детства получавшая очень серьёзные травмы и подолгу лечившаяся. Она в очередной раз восстановилась и прошла квалификацию на ужасных кортах. Для неё играть на Уимблдоне против Шараповой на одном из крупнейших кортов – праздник. Никто не ожидал такой игры от Дьяченко. Шарапова может наошибаться, но обычно она играет активнее соперниц. Вчера мне не понравилось в игре Маши то, что она медленнее. Было видно, что Дьяченко двигается быстрее.

Это поражение может надломить Шарапову. Психологически Маше очень сложно возвращаться и тренироваться. Она уже столько лет делает одно и то же, варится в этом. Был проблеск на грунте, но это не то: мы же понимаем, что она ставит перед собой самые высокие цели. Для характера Маши важно, чтобы результаты соответствовали её усилиям. Сейчас самоотдача у Шараповой высокая, а результатов нет. Как бы ей не надоело это», — сказала Чакветадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.

Шарапова: Дьяченко играла очень агрессивно. Она хотела победить и сделала это

2-й день Уимблдона. Фантастическое поражение Шараповой от Дьяченко. Как это было Дьяченко сенсационно остановила Шарапову, сошли с дистанции Квитова, Гарсия, Павлюченкова. Дальше идут Надаль, Хачанов, Касаткина, Халеп.