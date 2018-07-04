Векич победила Петерсон во втором круге Уимблдона

Хорватская теннисистка Донна Векич вышла в третий круг Уимблдона, в двух партиях обыграв представительницу Швеции Ребекку Петерсон со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 24 минуты. Донна 4 раза подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 1 двойная ошибка и 2 брейка.

За выход в четвёртый круг соревнований Векич поспорит с бельгийкой Яниной Викмайер. Соревнования в женском одиночном разряде на Уимблдоне завершатся 14 июля.

Битва Азаренко и Плишковой. Матчи 3-го дня Уимблдона Бывшие 1-е ракетки мира Федерер, Возняцки, Плишкова, Азаренко, сёстры Уильямс, а также россияне Медведев, Макарова и Родина сыграют в среду.