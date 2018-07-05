Тренер Надаля: игра Рафы в первом круге Уимблдона впечатлила

Франциско Ройг, являющийся тренером испанца Рафаэля Надаля, прокомментировал победу подопечного над представителем Израиля Дуди Селой в первом круге Уимблдона со счётом 6:3, 6:3, 6:2.

«Это был идеальный старт, потому что Рафа был хорош во все аспектах. Пожалуй, небольшой отдых стал его преимуществом, и никаких следов скованности мы не увидели. Он хорошо подавал, пробивал навылет и атаковал у сетки. В целом игра Рафы впечатлила.

Хорошо, что ему достался Села в первом круге, так как Дуди заставил Рафу поработать на корте. Он отлично бегает, хорошо выбирает удары. Он очень талантлив. Конечно, было немало сложных соперников для первого круга, вроде Фелисьяно Лопеса или Жиля Мюллера. Но игра с Селой — это всегда непростое испытание", — цитирует Ройга официальный сайт тура.

Макарова лишила Возняцки шансов в сражении за трон Макарова второй раз подряд победила Возняцки, Плишкова и Медведев впервые вышли в третий круг Уимблдона, а дождь прервал вечерние матчи.