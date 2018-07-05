Кольшрайбер одолел Мюллера на Уимблдоне, соперники выполнили 52 эйса на двоих

Немецкий теннисист Филипп Кольшрайбер, посеянный на Уимблдоне под 25-м номером, пробился в третий круг, на трёх тай-брейках обыграв представителя Люксембурга Жиля Мюллера со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (7:4), 7:6 (7:3). Продолжительность противостояния составила 2 часа 31 минуту. Филипп 24 раза подал навылет и совершил 2 двойные ошибки. На счету его соперника 28 эйсов и 10 двойных ошибок. В этой встрече не было сделано ни одного брейка.

За выход в четвёртый круг Кольшрайбер поспорит с победителем матча Андреас Сеппи (Италия) — Кевин Андерсон (ЮАР, 8).

Борьба друг с другом и с дождём. Матчи 4-го дня Уимблдона Первые ракетки мира Надаль и Халеп, россияне Хачанов, Касаткина, Дьяченко, а также Мугуруса, Остапенко, Чилич и Зверев сыграют в четверг.