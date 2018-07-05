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Кольшрайбер одолел Мюллера на Уимблдоне, соперники выполнили 52 эйса на двоих

Кольшрайбер одолел Мюллера на Уимблдоне, соперники выполнили 52 эйса на двоих
Теннис / Уимблдон 2018

Немецкий теннисист Филипп Кольшрайбер, посеянный на Уимблдоне под 25-м номером, пробился в третий круг, на трёх тай-брейках обыграв представителя Люксембурга Жиля Мюллера со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (7:4), 7:6 (7:3). Продолжительность противостояния составила 2 часа 31 минуту. Филипп 24 раза подал навылет и совершил 2 двойные ошибки. На счету его соперника 28 эйсов и 10 двойных ошибок. В этой встрече не было сделано ни одного брейка.

За выход в четвёртый круг Кольшрайбер поспорит с победителем матча Андреас Сеппи (Италия) — Кевин Андерсон (ЮАР, 8).

Уимблдон (м) 2018. 2-й круг
05 июля 2018 года, четверг. 15:10 МСК
Филипп
Кольшрайбер
Жиль
Мюллер
7:6 7:6 7:6
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