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Мугуруса на смогла защитить чемпионский титул на Уимблдоне, проиграв Ван Эйтванк

Мугуруса на смогла защитить чемпионский титул на Уимблдоне, проиграв Ван Эйтванк
Теннис / Уимблдон 2018

Испанка Гарбинье Мугуруса (3) не смогла защитить чемпионский титул на Уимблдоне-2018. Во втором круге 24-летняя уроженка Каракаса, занимающая третье место в рейтинге WТА, уступила бельгийке Элисон Ван Эйтванк со счётом 7:5, 2:6, 1:6. Встреча продолжалась 1 час 52 минуты. 24-летняя представительница Бельгии реализовала 7 брейк-пойнтов из 11, проиграв 4 гейма на своей подаче.

В третьем круге Ван Эйтванк, которая располагается на 47-й позиции в женском рейтинг-листе, встретится с эстонкой Анетт Контавейт (28). Матч за выход в 1/8 финала соревнований между Ван Эйтванк и Контавейт состоится в субботу, 7 июля.

Уимблдон (ж) 2018. 2-й круг
05 июля 2018 года, четверг. 21:05 МСК
Гарбинье
Мугуруса
Элисон
Ван Эйтванк
7:5 2:6 1:6
Борьба друг с другом и с дождём. Матчи 4-го дня Уимблдона
Первые ракетки мира Надаль и Халеп, россияне Хачанов, Касаткина, Дьяченко, а также Мугуруса, Остапенко, Чилич и Зверев сыграют в четверг.
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