Хачанов: Джокович имел ответ на всё, что я делал, – он был слишком хорош

Россиянин Карен Хачанов прокомментировал поражение от серба Новака Джоковича (12) в матче четвёртого раунда Уимблдона – 4:6, 2:6, 2:6. Карен мог стать пятым российским теннисистом, которому удавалось добраться до четвертьфинала турнира.



«Честно говоря, Новак сегодня был слишком хорош. Он имел ответ на всё, что я делал. Конечно, я мог бы сыграть лучше, например, на подаче, но он и без этого возвращал каждый мяч, который я ему предлагал. Мне действительно казалось, что абсолютно каждый мяч возвращается на мою половину корта», – цитирует Хачанова официальный сайт ATP.



За выход в полуфинал Уимблдона Джокович поборется с японцем Кеем Нисикори.