Кар.Плишкова: не каждую неделю играю в финалах, поэтому буду наслаждаться матчем

Чешская теннисистка Каролина Плишкова, посеянная на турнире в Токио (Япония) под четвёртым номером, прокомментировала победу в полуфинале над хорваткой Донной Векич – 6:2, 4:6, 6:3.



«Очередной длинный матч. Чувствую, что в каждом следующем матче я улучшаю игру, хотя раз за разом получаю тяжёлого соперника. Но это нормально, тем более в полуфинале простых соперников не бывает.



Думаю, Донна играла хорошо и сегодня, и на турнире, обыграла много сильных игроков на этой неделе. Я ожидала, что будет непросто. Не думаю, что я хорошо подавала сегодня. Я немного устала, поэтому было не так просто вкладываться в подачу. Тем не менее я победила и вышла в финал – это главное. Не каждую неделю удаётся играть в финалах, поэтому завтрашним матчем постараюсь насладиться и победить. К тому же я никогда не играла в финале в Японии», – цитирует Плишкову официальный сайт WTA.



В финальном матче Каролина встретится с японкой Наоми Осакой.