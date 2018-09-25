Мугуруса: тяжело принимать неудачи, тяжело работая для достижения высоких целей

Испанка Гарбинье Мугуруса прокомментировала свои неудачные выступления в последние месяцы. С момента выхода в полуфинал «Ролан Гаррос» 24-летняя теннисистка одержала лишь пять побед в 10 матчах, ни разу не пройдя на турнирах далее второго раунда.



«Всегда тяжело принимать неудачи, когда вы имеете высокие цели и много работаете для их достижения. Но и выигрывать всегда тоже невозможно. Иногда нужно просто сохранять спокойствие и терпение, мириться с тем, что нужно вновь начинать с нуля и не иметь много ожиданий.

Я знаю, что у меня есть талант, который мне помогает побеждать. Знаю, что победы придут, если я буду продолжать усердно работать», – цитирует Мугурусу Tennis World USA.



Гарбинье пробилась во второй круг соревнований в Ухане, где сыграет со швейцаркой Викторией Голубич.