Поспишил обыграл Албота и вышел во второй круг турнира в Чэнду

Канадский теннисист Вашек Поспишил вышел во второй круг соревнований в Чэнду, в двух партиях обыграв представителя Молдавии Раду Албота – 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час и 16 минут.



Поспишил 8 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 5. Эйсами Албот не отличился.



За выход в четвертьфинал соревнований в Чэнду Поспишил поспорит с седьмой ракеткой соревнований из Португалии Жоао Соузой. Ранее теннисисты встречались однажды — победу праздновал португалец.



Турнир в Чэнду с призовым фондом $ 1 070 040 завершится 30 сентября. В 2017 году победителем этих соревнований стал представитель Узбекистана Денис Истомин.