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Поспишил обыграл Албота и вышел во второй круг турнира в Чэнду

Поспишил обыграл Албота и вышел во второй круг турнира в Чэнду
Теннис / ATP

Канадский теннисист Вашек Поспишил вышел во второй круг соревнований в Чэнду, в двух партиях обыграв представителя Молдавии Раду Албота – 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час и 16 минут.

Поспишил 8 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 5. Эйсами Албот не отличился.

За выход в четвертьфинал соревнований в Чэнду Поспишил поспорит с седьмой ракеткой соревнований из Португалии Жоао Соузой. Ранее теннисисты встречались однажды — победу праздновал португалец.

Турнир в Чэнду с призовым фондом $ 1 070 040 завершится 30 сентября. В 2017 году победителем этих соревнований стал представитель Узбекистана Денис Истомин.

25 сентября 2018 года, вторник. 09:30 МСК
Чэнду. 1-й круг
Матч окончен
Раду Албот
Раду Албот
102
Молдавия
3:6
4:6
 
Вашек Поспишил
Вашек Поспишил
86
Канада
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