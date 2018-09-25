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Таро оказался сильнее Ито на старте турнира в Шэньчжэне

Таро оказался сильнее Ито на старте турнира в Шэньчжэне
Теннис / ATP

Японский теннисист Дэниэл Таро в первом круге соревнований в Шэньчжэне в трёх партиях взял верх над своим соотечественником Тацумой Ито — 2:6, 7:5, 7:6 (7:5).

Продолжительность противостояния составила 2 часа 55 минут. На счету Таро 3 эйса, 9 ошибок на подаче и 4 реализованных брейк-пойнтов из 17. Его соперник выполнил 4 подачи навылет, допустил 6 двойных ошибок и сделал 5 брейков.

Во втором раунде Таро предстоит сразиться с победителем пары Джейсон Джунг (Тайвань, Q) — Фернандо Вердаско (Испания, 5).

Турнир в Шэньчжэне с призовым фондом $733 655 завершится 30 сентября. В 2017 году победителем этих соревнований стал представитель Бельгии Давид Гоффен. В нынешнем розыгрыше турнира он получил первый номер посева.

25 сентября 2018 года, вторник. 15:25 МСК
Шэньчжэнь. 1-й круг
Матч окончен
Тацума Ито
Тацума Ито
184
Япония
6:2
5:7
   5
6:7
7   
Таро Дэниэл
Таро Дэниэл
74
Япония
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