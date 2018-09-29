Поражения Квитовой и Свитолиной — в видеообзоре матчей турнира в Пекине

По итогам первого круга турнира в Пекине соревнования в Китае покинули чешка Петра Квитова, посеянная под пятым номером, и представительница Украины Элина Свитолина, которая получила шестой номер посева.

Квитова уступила Дарье Гавриловой со счётом 2:6, 1:6. Следующей соперницей австралийской теннисистки станет победительница пары Доминика Цибулкова (Словакия) – Дуань Инъин (Китай).

Свитолина, которая в матче с Александрой Крунич во втором сете вела со счётом 3:0, в итоге потерпела поражение в трёх партиях — 6:0, 4:6, 6:7 (4:7). За выход в третий раунд сербка поспорит с бельгийкой Элисон ван Эйтванк или победительницей квалификации.

Действующей победительницей турнира категории Premier является француженка Каролин Гарсия. Открытый чемпионат Китая продлится до 7 октября.

Видеообзор доступен на «Чемпионате».