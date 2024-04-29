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Гауфф повторила достижение Свёнтек на грунтовых «тысячниках» до наступления 21 года

Гауфф повторила достижение Свёнтек на грунтовых «тысячниках» до наступления 21 года
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Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф обыграла полуфиналистку Australian Open — 2024 Даяну Ястремскую (Украина) и повторила достижение первой ракетки мира польской теннисистки Иги Свёнтек на грунтовых «тысячниках» до наступления 21 года. Об этом сообщает Opta Ace.

По информации источника, американская теннисистка стала второй по количеству выигранных матчей (13) на грунтовых «тысячниках» в возрасте до 21 года. Лидирует по этому показателю датская теннисистка Каролина Возняцки, на счету которой 14 побед.

Отметим, благодаря этой победе Гауфф вышла в 1/8 финала грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания), где встретится с американской теннисисткой Мэдисон Кис, которая в третьем круге победила россиянку Людмилу Самсонову.

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27 апреля 2024, суббота. 21:05 МСК
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		1
         
Даяна Ястремская
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Календарь «тысячника» в Мадриде
Календарь «тысячника» в Мадриде

Кори Гауфф тренируется с повязкой на глазу:

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