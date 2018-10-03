Векич, Контавейт и Ван Цян претендуют на звание «Прорыв месяца»

Официальный сайт WTA объявил о начале голосования в категории «Прорыв сентября». На победу в этой номинации претендуют хорватка Донна Векич, эстонка Анетт Контавейт и китаянка Ван Цян.



Проголосовать можно на официальном сайте WTA-тура.



Голосование в этой номинации завершится 4 октября. Победительница будет объявлена в пятницу, 5 октября. Также будут определены обладательница лучшего удара сентября и игрок месяца.



В январе лучшей в номинации «Прорыв месяца» стала представительница Китайского Тайбэя Се Шувэй, в феврале — россиянка Дарья Касаткина, в марте — американка Даниэль Коллинз, в апреле — румынка Ана Богдан, в мае — румынка Михаэла Бузэрнеску, в июне — немка Татьяна Мария, в июле — китаянка Ван Цян, в августе — Арина Соболенко из Беларуси.

Осака, Соболенко и Кар. Плишкова — кандидаты на звание лучшего игрока месяца