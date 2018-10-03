Осака, Соболенко и Кар. Плишкова — кандидаты на звание лучшего игрока месяца

Официальный сайт WTA объявил о начале голосования за лучшую теннисистку сентября 2018 года. На это звание претендуют действующая победительница Открытого чемпионата США японка Наоми Осака, представительница Беларуси Арина Соболенко и чешка Каролина Плишкова.



Проголосовать можно на официальном сайте WTA-тура.



Голосование по этой номинации завершится 4 октября. Победительница будет объявлена в пятницу, 5 октября. Также будут определены прорыв месяца и лучший удар августа 2018 года.



В январе и мае 2018 года лучшей теннисисткой была названа представительница Румынии Симона Халеп, в феврале и июне — чешка Петра Квитова, в марте и августе — японка Наоми Осака, в апреле — чешка Каролина Плишкова, а в июле — немка Анжелика Кербер.

Осака стала лучшим игроком августа по версии WTA