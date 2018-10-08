Халеп: с нетерпением жду возможности снова показать хорошую игру в Москве

Первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп поделилась ожиданиями от турнира «ВТБ Кубок Кремля», который пройдёт с 13 по 21 октября 2018 года. Уроженка Констанцы ранее выигрывала этот турнир. Кроме того, она в Москве одержала победу на чемпионате Европы U16.

«У меня отличные воспоминания о двух турнирах, которые я сыграла в Москве, и я с нетерпением жду возможности снова показать здесь хорошую игру.

Долгое пребывание на вершине рейтинга? На самом деле я очень горжусь собой – тем, что мне удалось удерживать эту позицию в течение столь длительного времени. Конкуренция обостряется, многие игроки показывают теннис очень высокого уровня, а мне удалось остаться на вершине рейтинга благодаря упорной работе и накопленному опыту. Мои достижения помогают мне чувствовать себя более уверенно и лучше справляться с психологическим давлением", — цитирует Халеп пресс-служба турнира.

Симона также призналась, что хотела бы оценить достопримечательности Москвы или, возможно, посетить балет, если будет достаточно свободного времени.

Халеп рассказала о результатах сделанного МРТ