Халеп рассказала о результатах сделанного МРТ

Румынская теннисистка Симона Халеп, снявшаяся из-за травмы по ходу поединка стартового раунда турнира в Пекине (Китай) с Онс Жабер из Туниса, рассказала о результатах проведённого обследования. Первая ракетка мира уступила в первом сете со счётом 1:6 и отказалась от дальнейшей борьбы.

«Всем привет. Хотела поделиться новой информацией о своём состоянии. Мне сделали МРТ и обнаружили межпозвонковую грыжу. В ближайшие дни я намерена обсудить ситуацию с врачами, но надеюсь вернуться на корт в скором времени. Буду держать вас в курсе. Спасибо за поддержку», — написала Халеп в «Твиттере».

В 2018 году 27-летняя уроженка Констанцы выиграла Открытый чемпионат Франции, а также турниры в Шэньчжэне и Монреале.