Кучова и Кумкхум пробились в четвертьфинал турнира в Гонконге

На турнире в Гонконге определились очередные участницы четвертьфиналов. Победы во втором круге одержали словенка Кристина Кучова и Луксика Кумкхум из Таиланда.

Кучова в двух сетах разгромила Викторию Томову из Болгарии со счётом 6:1, 6:0. Кучова сделала 2 эйса, допустила 3 двойные ошибки и выиграла 6 брейк-пойнтов. Её соперница лишь 1 раз подала навылет, избежала двойных ошибок и не сделала ни одного брейка. В четвертьфинале Кучова сыграет с украинкой Даяной Ястремской.

Кумкхум в трёх сетах обыграла француженку Ализе Корне, получившую восьмой номер посева. Матч завершился со счётом 6:4, 4:6, 7:6 (7:5). Победительница сделала 1 эйс, допустила 1 двойную ошибку и выиграла 6 брейк-пойнтов. Корне 1 раз подала навылет, 3 раза допустила двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов. В четвертьфинале Кумкхум сыграет с победительницей матча Гарбинье Мугуруса (Испания) – Ана Богдан (Румыния).