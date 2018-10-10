Мугуруса отдала Богдан лишь три гейма и вышла в четвертьфинал турнира в Гонконге

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса уверенно квалифицировалась в четвертьфинал турнира в Гонконге. Во втором круге 13-я ракетка мира в двух сетах нанесла поражение Ане Богдан из Румынии. Матч завершился со счётом 6:2, 6:1.

Продолжительность встречи составила 1 час и 16 минут. Мугуруса сделала 4 эйса, избежала двойных ошибок и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. Её соперница ни разу не подала навылет, избежала двойных ошибок и сделала лишь 1 брейк.

Соперницей Мугурусы в четвертьфинале турнира станет представительница Таиланда Луксика Кумкхум, которая ранее сенсационно обыграла француженку Ализе Корне.

Призовой фонд турнира в Гонконге составляет $ 250 тыс. Соревнования в Гонконге проводятся на харде.