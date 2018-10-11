Свитолина разгромила Хибино и сыграет с Ван Цян в 1/4 финала турнира в Гонконге

Украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная на турнире в Гонконге под первым номером, вышла в четвертьфинал, в двух партиях обыграв представительницу Японии Нао Хибино, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:0, 6:3. Продолжительность противостояния составила 56 минут.

Свитолина 7 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в полуфинал Элина поспорит с китаянкой Ван Цян, получившей шестой номер посева.

Соревнования с призовым фондом $ 250 тыс. завершатся 14 октября. В прошлогоднем финале турнира в Гонконге россиянка Анастасия Павлюченкова победила австралийку Дарью Гаврилову со счётом 5:7, 6:3, 7:6 (7:3).

Ван Цян вышла в 1/4 финала турнира в Гонконге, где может сыграть со Свитолиной