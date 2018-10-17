Конта нанесла поражение Гавриловой и вышла в четвертьфинал Кубка Кремля

Британская теннисистка Йоханна Конта стала очередной четвертьфиналисткой ВТБ Кубка Кремля. Британка во втором круге турнира нанесла поражение Дарье Гавриловой из Австралии. Матч завершился со счётом 6:4, 3:6, 6:3.

Продолжительность матча составила 2 часа 10 минут. Гаврилова, занимающая 38-е место в рейтинге WTA, сделала 3 эйса, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. Её соперница, 44-я ракетка мира, 4 раза подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и сделала 5 брейков.

Соперницей Конты в четвертьфинале Кубка Кремля станет представительница Республики Беларусь Александра Саснович, которая ранее выбила из турнира Кики Бертенс из Нидерландов. Призовой фонд женского турнира Кубка Кремля составляет более $ 900 тыс.