Глава WTA поздравил Свитолину и Кар. Плишкову с попаданием на Итоговый чемпионат

Исполнительный директор WTA Стив Саймон поздравил украинку Элину Свитолину и чешку Каролину Плишкову с попаданием на Итоговый чемпионат WTA, который пройдёт в Сингапуре с 21 по 28 октября.

«Мы очень рады, что Каролина и Элина вновь квалифицировались на Итоговый чемпионат в Сингапуре. Выдающийся список участниц турнира наконец сформирован. Нас ожидает увлекательная неделя женского тенниса. Восемь сильнейших игроков в одиночном разряде и восемь лучших пар готовы вступить в борьбу за престижный титул. В этом году турнир будет праздничным, так как он пройдёт в прекрасном Сингапуре уже пятый раз», — цитирует Саймона официальный сайт тура.

В Сингапуре также сыграют: Симона Халеп (Румыния), Анжелика Кербер (Германия), Каролина Возняцки (Дания), Наоми Осака (Япония), Петра Квитова (Чехия) и Слоан Стивенс (США).

Победа Звонарёвой позволила Свитолиной квалифицироваться на Итоговый чемпионат