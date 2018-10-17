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Победа Звонарёвой позволила Свитолиной квалифицироваться на Итоговый чемпионат

Победа Звонарёвой позволила Свитолиной квалифицироваться на Итоговый чемпионат
Теннис / Кубок Кремля

Украинка Элина Свитолина стала седьмой теннисисткой, квалифицировавшейся на Итоговый чемпионат WTA, который пройдёт в Сингапуре с 21 по 28 октября.

Для попадания на этот турнир уроженке Одессы нужно было, чтобы до полуфинала турнира «ВТБ Кубок Кремля» не дошла чешка Каролина Плишкова или голландка Кики Бертенс. Сегодня, 17 октября, Плишкова в двух сетах проиграла россиянке Вере Звонарёвой во втором круге со счётом 1:6, 2:6.

В 2018 году Свитолина выиграла турниры в Брисбене, Дубае и Риме.

Ранее путёвки на Итоговый чемпионата WTA в Сингапуре завоевали румынка Симона Халеп, немка Анжелика Кербер, японка Наоми Осака, чешка Петра Квитова, датчанка Каролина Возняцки и американка Слоан Стивенс.

Бертенс для попадания на Итоговый чемпионат нужно дойти до полуфинала в Москве. Если она проиграет во втором круге или четвертьфинале, то в Сингапуре выступит Плишкова.

Стало известно условие, при котором Свитолина попадёт на Итоговый чемпионат
Звонарёва разгромила Кар. Плишкову во втором круге Кубка Кремля
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