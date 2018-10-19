Циципас: заслуживаю играть на центральных кортах с сильнейшими теннисистами мира

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал завершающийся год. По ходу сезона он поднялся с 91-й строчки рейтинга на 15-ю, в результате чего был номинирован на награду ATP «Прогресс года».



«Мой сезон? Я одержал несколько классных побед, выдал отличный турнир в Торонто – этого я не ожидал сам. Моей целью на сезон было играть как можно больше матчей, демонстрировать агрессивный теннис. Я много работаю над своей атакующей игрой, часто хожу к сетке, стараюсь бить по восходящему мячу, пытаюсь часто менять темп игры. Именно это помогло мне добраться до 15-й строчки в рейтинге ATP.



Тем не менее я уверен, что могу достичь большего. Я заслуживаю того, чтобы играть на центральных кортах с сильнейшими теннисистами мира», – цитирует Циципаса Times of India.



В данный момент 20-летний грек занимает 17-ю строчку в рейтинге ATP.

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