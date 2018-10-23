Касаткина: все дети в России сначала узнают о Кубке Кремля, а потом о ТБШ

Победительница турнира «ВТБ Кубок Кремля» россиянка Дарья Касаткина рассказала о важности этого титула для неё.

«Я люблю играть в России, мне нравится атмосфера. Как говорят в России, дома и стены помогают. Вы видели мою реакцию после победы в финале. Я завоевала титул дома. Теперь хотелось бы выиграть турнир в Санкт-Петербурге.

Это Кубок Кремля. Думаю, все дети в России сначала узнают о Кубке Кремля, а потом о турнирах «Большого шлема». Победа в Москве получилась сказочной", — приводит слова Касаткиной WTA Insider.

В финальном матче Кубка Кремля Дарья одержала победу над теннисисткой из Туниса Онс Жабер – 2:6, 7:6 (7:3), 6:4. В рейтинге WTA от 22 октября Касаткина впервые в карьере поднялась на 10-ю строчку.

Касаткина впервые в карьере стала 10-й ракеткой мира