Тренер Касаткиной: люди приходят смотреть на Дашу, а не на меня. Она звезда

Тренер российской теннисистки Дарьи Касаткиной Филипп Дехас рассказал о работе с чемпионкой турнира «ВТБ Кубок Кремля» 2018 года.

«Даша играет хорошо, потому что за ней стоит команда. У нас два тренера по физической подготовке, врач, человек, который следит за её питанием, и так далее. Я же являюсь теннисным тренером. Так что у нас командная работа.

Я выхожу вперёд, говорю какие-то вещи, и они приносят результат. Но дело не только во мне. Я не стремлюсь быть в центре внимания и делать шоу перед камерами. Это не моя работа. Даша — теннисистка, звезда. Люди приходят, чтобы увидеть её, а не меня.

Когда после победы в Москве она подошла ко мне и стала рыдать, я её обнял и тоже заплакал. Мы работаем круглый год, многим жертвуем. У меня есть семья, дети, я так долго их не вижу. Мы много работаем, у нас было тяжёлое лето. Когда случаются такие приятные моменты, эмоции объяснимы, ведь мы так много трудились. Эти эмоции помогут перезарядить батарейки на следующий год", — цитирует Дехаса WTA Insider.

В финале Кубка Кремля Касаткина победила Онс Жабер из Туниса со счётом 2:6, 7:6 (7:3), 6:4.

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