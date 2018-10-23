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Карлович – самый возрастной победитель челленджера в истории

Карлович – самый возрастной победитель челленджера в истории
Теннис / ATP

Хорватский теннисист Иво Карлович стал самым возрастным победителем турнира категории «челленджер». Соревнования в Калгари он выиграл в возрасте 39 лет и 7 месяцев. Предыдущим рекордсменом являлся бельгиец Дик Норман, выигрывавший челленджер в Мехико в возрасте 38 лет и 1 месяца.

В решающем матче турнира в Калгари Карлович в двух партиях обыграл Джордана Томпсона со счётом 7:6 (7:3), 6:3. Этот трофей стал 16-м в карьере Иво.

Напомним, матч первого круга Уимблдона-2018 между россиянином Михаилом Южным и хорватом Иво Карловичем стал самым «возрастным» на турнирах «Большого шлема» за последние 40 лет.

Ранее Карлович стал самым возрастным полуфиналистом турниров категории ATP за последние 25 лет.

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