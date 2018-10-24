Нисикори: я на 100% вернул свою лучшую игру

Японский теннисист Кей Нисикори прокомментировал свои успешные результаты в текущем сезоне. 2018 год Нисикори начал в ранге 22-й ракетки мира. Восстанавливаясь после травм, японец набирал форму на челленджерах.



«Было нелегко представить подобное в начале сезона, но сейчас, особенно последние пару месяцев, я играю очень хорошо. Счастлив вернуться на высокий уровень.



Сейчас я уверен в себе. В начале сезона этого не было. Я изо всех сил пытался просто играть, но абсолютно не чувствовал ритма. Потребовалось время, чтобы я снова вернул уверенность и свою лучшую игру на 100%. Думаю, сейчас можно сказать, что я вернулся», – цитирует Нисикори официальный сайт ATP.

В данный момент Кей – 11-я ракетка мира. Японец претендует на попадание на Итоговый турнир в Лондоне.