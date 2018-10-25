Главачкова: мы использовали все свои шансы, именно поэтому счёт получился таким

Чешская теннисистка Андреа Главачкова поделилась впечатлениями от выхода в полуфинал Итогового чемпионата WTA в Сингапуре в парном разряде. На старте соревнований она в дуэте со своей соотечественницей Барборой Стрыцовой обыграла словенку Андрею Клепач и представительницу Испании Марию-Хосе Мартинес-Санчес со счётом 6:1, 6:2.

«Нам противостояла очень сильная и опытная пара, но мы смогли её переиграть и воспользовались всеми своими шансами. Именно поэтому счёт получился таким. Но нам было нелегко.

Все говорят, что я являюсь действующей чемпионкой, но я этого не чувствую. Это Итоговый чемпионат, он отличается от других турниров, потому что сюда ещё нужно попасть, а затем постараться защитить титул. Это двойной труд. Конечно, мне нравится играть здесь. Сегодня я отлично себя чувствовала на корте, но я нервничала больше, чем в прошлом году. Я очень хотела показать, что мы можем играть здорово. Рада, что у нас получилось", — цитирует Главачкову официальный сайт тура.

За выход в финал Андреа и Барбора поспорят с победительницами матча Барбора Крейчикова (Чехия)/Катержина Синякова (Чехия) — Николь Меликар (США)/Квета Пешке (Чехия).

«Несколько дней назад мы тренировались с Барой и Каткой и поняли, что придётся подавать другие сигналы и общаться тише, потому что они понимают, о чём мы говорим», — сказала Главачкова.

Главачкова и Стрыцова вышли в полуфинал Итогового чемпионата WTA в Сингапуре