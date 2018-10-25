Главачкова и Стрыцова вышли в полуфинал Итогового чемпионата WTA в Сингапуре

Чешские теннисистки Андреа Главачкова и Барбора Стрыцова вышли в полуфинал Итогового чемпионата WTA в Сингапуре в парном разряде. На старте соревнований они в двух партиях обыграли словенку Андрею Клепач и представительницу Испании Марию-Хосе Мартинес-Санчес со счётом 6:1, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 13 минут.
Главачкова и Стрыцова 1 раз подали навылет, совершили 1 двойную ошибку и реализовали 4 из 12 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 1 эйс, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.
За выход в финал Андреа и Барбора поспорят с победительницами матча Барбора Крейчикова (Чехия)/Катержина Синякова (Чехия) — Николь Меликар (США)/Квета Пешке (Чехия).
Итоговый чемпионат WTA завершится 28 октября.
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