Стрыцова: здорово, что нам с Главачковой сразу удалось сделать брейк во 2-м сете

Чешская теннисистка Барбора Стрыцова поделилась впечатлениями от выхода в полуфинал Итогового чемпионата WTA в Сингапуре в парном разряде. На старте соревнований она в дуэте со своей соотечественницей Андреа Главачковой обыграла словенку Андрею Клепач и представительницу Испании Марию-Хосе Мартинес-Санчес со счётом 6:1, 6:2.

«После реализованного матчбола я сразу посмотрела на тренеров, а только потом — на Андреа. Даже подумала: „Может, стоило сначала взглянуть на неё?“. В любом случае я счастлива, что мы смогли выйти в полуфинал.

Здорово, что нам сразу удалось сделать брейк во втором сете. Мы были на высоте в психологическом плане и всё время делали правильные вещи на корте. Когда счёт стал 2:0 и на подаче соперниц было 0:40, мы не выиграли гейм, и нам стало сложнее. Но мы всё равно вели с брейком и думали, что нужно продолжать в том же духе. Нам важно было играть активно и много двигаться", — цитирует Стрыцову официальный сайт тура.

Турнир завершится 28 октября.

Главачкова: мы использовали все свои шансы, именно поэтому счёт получился таким