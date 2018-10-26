Цонга: не списывайте французский теннис со счетов

Французский теннисист Жо-Вильфрид Цонга прокомментировал нелучший период во французском теннисе. Впервые за 12 лет в топ-20 мирового рейтинга ATP нет ни одного француза.



«Не списывайте нас со счетов слишком быстро. Когда у нас было четыре игрока в топ-10, все считали, что так и должно быть, но это не так. Не вижу ничего тревожного, что впервые за 12 лет в топ-20 рейтинга нет ни одного француза. Происходит смена поколений, особенно хотелось бы отметить молодого Уго Умбера», – цитирует Цонгу Spox.



Стоит отметить, что сборная Франции вышла в финал Кубка Дэвиса. Их соперниками по финальным матчам станут теннисисты из Хорватии. Решающие встречи пройдут в период с 23 по 25 ноября.