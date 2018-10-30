Ватутин проиграл Сахарову на старте челленджера в Эккентале

26-летний российский теннисист Алексей Ватутин не сумел выйти во второй круг турнира серии «челленджер» в Эккентале (Германия). На старте соревнований он в двух партиях уступил представителю Франции Глебу Сахарову, пробившемуся в основную сетку через квалификацию, со счётом 1:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 25 минут.

Россиянин дважды подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 1 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 3 эйса, 1 двойная ошибка и 4 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Эккентале Сахаров поспорит с представителем Испании Гильермо Гарсия-Лопесом, посеянным под третьим номером.

Турнир с призовым фондом € 43 тыс. завершится 4 ноября.