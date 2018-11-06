Карловский преодолел первый круг челленджера в Ноксвилле

Россиянин Евгений Карловский вышел во второй раунд челленджера в Ноксвилле (США) после победы над американцем Престоном Тулиатосом — 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила 56 минут.

На счету 24-летнего теннисиста 7 эйсов, 2 ошибки на подаче и 5 реализованных брейк-пойнтов. Тулиатос 7 раз подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 1 из 4 брейк-пойнтов. Ранее игроки не встречались.

Следующим соперником Карловского станет победитель американского противостояния Джей-Си Арагон — Брэдли Клан (3).

В прошлом году турнир в Ноксвилле выиграл представитель Канады Филип Пеливо, который в финале оказался сильнее Дениса Кудлы из США. В этом сезоне первый номер посева получил американец Теннис Сандгрен.