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Стрыцова принесла первое очко сборной Чехии в финале Кубка Федерации

Стрыцова принесла первое очко сборной Чехии в финале Кубка Федерации
Теннис / Кубок Федерации

Барбора Стрыцова принесла первое очко сборной Чехии в матче с командой США в финале Кубка Федерации, который проходит в Праге. В первом матче Стрыцова в трёх партиях обыграла американку Софью Кенин со счётом 6:7 (5:7), 6:1, 6:4. Матч продолжался 2 часа 43 минуты. Стрыцова трижды подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 11 возможных. На счету Кенин один эйс, 5 ошибок на подаче и 4 реализованных брейка из 11 возможных.

Во втором матче сегодня сыграют чешка Катержина Синякова и американка Элисон Риске.

В полуфинале чешские теннисистки переиграли немок со счётом 4-1, а американки выиграли у француженок — 3-2.

В прошлогоднем финале Кубка Федерации сборная США переиграла команду Беларуси со счётом 3-2.

10 ноября 2018 года, суббота. 16:10 МСК
Кубок Федерации. Мировая группа. Финал
Матч окончен
Барбора Стрыцова
Барбора Стрыцова
Чехия
6:7
6:1
6:4
Софья Кенин
Софья Кенин
США
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