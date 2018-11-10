Стрыцова принесла первое очко сборной Чехии в финале Кубка Федерации

Барбора Стрыцова принесла первое очко сборной Чехии в матче с командой США в финале Кубка Федерации, который проходит в Праге. В первом матче Стрыцова в трёх партиях обыграла американку Софью Кенин со счётом 6:7 (5:7), 6:1, 6:4. Матч продолжался 2 часа 43 минуты. Стрыцова трижды подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 11 возможных. На счету Кенин один эйс, 5 ошибок на подаче и 4 реализованных брейка из 11 возможных.

Во втором матче сегодня сыграют чешка Катержина Синякова и американка Элисон Риске.

В полуфинале чешские теннисистки переиграли немок со счётом 4-1, а американки выиграли у француженок — 3-2.

В прошлогоднем финале Кубка Федерации сборная США переиграла команду Беларуси со счётом 3-2.