Эрбер и Маю вышли финал Итогового чемпионата АТР в парном разряде

Французы Пьер Юг Эрбер и Николя Маю одержали победу в полуфинальном матче Итогового чемпионата ATP в Лондоне в парном разряде, выиграв в трёх партиях у дуэта из Колумбии Хуан Себастьян Кабаль/Роберт Фара со счётом 6:3, 5:7, 10:5. Матч продолжался 1 час 36 минут. Эрбер и Маю 5 раз подали навылет, допустили 3 двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из 4 возможных. На счету Кабаля и Фары 3 эйса, 2 ошибки на подаче и один реализованный брейк-пойнт из шести.
За главный трофей соревнований французы Эрбер и Маю поспорят с американской парой Майк Брайан и Джек Сок.
В 2017 году победителями Итогового чемпионата ATP стали финн Хенри Континен и австралиец Джон Пирс. В финале они обыграли Лукаша Кубота и Марсело Мело со счётом 6:4, 6:2.
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