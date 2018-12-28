Нисикори: в 2019 году хочу попасть в топ-10 рейтинга ATP

Японский теннисист Кеи Нисикори поделился ожиданиями от старта нового сезона. Также Нисикори рассказал, какую часть своей игры хотел бы улучшить.

«Я бы хотел более надёжно действовать в обороне, когда мне приходится защищаться. Такие игроки, как Маррей, Джокович и Надаль, могут хорошо защищаться и из защиты атаковать. Существует порядка 10 ударов, которые бы я хотел улучшить.

2018 год получился длинным. У меня было много сложностей, особенно в первой части сезона. Мне удалось преодолеть их. Я стал более опытным, получаю удовольствие от игры в теннис. Теперь моя задача — попасть в топ-10 рейтинга ATP.

Я хорошо отдохнул, отпуск получился более длинным из-за травмы. Но теперь я снова получаю удовольствие. Вообще, травма сделала меня более сильным человеком», — цитирует Нисикори Tennis World USA.