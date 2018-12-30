Кербер нанесла поражение Мугурусе на Кубке Хопмана

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер нанесла поражение испанке Гарбинье Мугурусе на Кубке Хопмана, который проходит в Перте (Австралия). Матч завершился со счётом 6:2, 3:6, 6:3.

Продолжительность матча составила 2 часа 3 минуты. Вторая ракетка мира Кербер выполнила 4 эйса, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 3 из 8 брейк-пойнтов. Её соперница, занимающая 18-е место в рейтинге WTA, 3 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и сделала 1 брейк.

Германия и Испания провели первые матчи на турнире. Сегодня, 30 декабря, также сыграют Александр Зверев (Германия) и Давид Феррер (Испания). Сборные Германии и Испании попали в группу А, где также выступают сборные Австралии и Франции.

Кубок Хопмана — традиционный турнир, считающийся неофициальным командным чемпионатом мира среди смешанных пар.