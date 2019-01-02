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Шарапова вышла в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне на отказе соперницы

Шарапова вышла в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне на отказе соперницы
Теннис / WTA

Российская теннисистка Мария Шарапова, посеянная на турнире в Шэньчжэне (Китай) под пятым номером, вышла в четвертьфинал. Её соперница по матчу второго круга — китаянка Синьюй Ван (WC) — отказалась от продолжения борьбы при счёте 7:6 (7:4), 2:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 47 минут.

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» 5 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 8 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 750 тыс. Шарапова поспорит с победительницей поединка Арина Соболенко (Беларусь, 1) — Екатерина Александрова (Россия).

Действующей чемпионкой турнира в Шэнчьжэне является румынская теннисистка Симона Халеп.

Шэньчжэнь. Женщины. Второй круг
Ван Яфань (Китай) — Онс Жабер (Тунис) — 3:6, 6:4, 6:4.

02 января 2019 года, среда. 08:25 МСК
Шэньчжэнь. 2-й круг
Матч окончен
Синьюй Ван
Синьюй Ван
Китай
7
7:6
4
Rt
2:5
 
Мария Шарапова
Мария Шарапова
Россия
02 января 2019 года, среда. 06:00 МСК
Шэньчжэнь. 2-й круг
Матч окончен
Ван Яфань
Ван Яфань
Китай
3:6
6:4
6:4
Онс Жабер
Онс Жабер
Тунис
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