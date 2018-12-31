Шарапова — о победе над Бачински: это была отличная тренировка

Российская теннисистка Мария Шарапова, посеянная на турнире в Шэньчжэне (Китай) под пятым номером, поделилась впечатлениями от победы в матче первого круга с представительницей Швейцарии Тимей Бачински со счётом 6:2, 7:6 (7:3).

«У меня была непростая соперница. Матч проходил в сложных условиях. Я несколько месяцев не участвовала в матчах турниров WTA. Учитывая уровень соперницы и то, через что мне пришлось пройти в этом матче, думаю, это была отличная тренировка.

Я должна поблагодарить болельщиков. Ваша поддержка — это нечто особенное. Здесь потрясающие зрители. Думаю, они приехали со всего Китая. Перед Australian Open хочется получить хорошую игровую практику. Я постараюсь сыграть как можно лучше", — сказала Шарапова в интервью на корте.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 750 тыс. Шарапова поспорит с китаянкой Синьюй Ван.

Шарапова вышла во второй круг турнира в Шэньчжэне, победив Бачински