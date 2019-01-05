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Кар. Плишкова станет соперницей Цуренко в финале турнира в Окленде

Кар. Плишкова станет соперницей Цуренко в финале турнира в Окленде
Теннис / WTA

Чешская теннисистка Каролина Плишкова вышла в финал турнира в Брисбене (Австралия). В полуфинале соревнований Плишкова нанесла поражение хорватской теннисистке Донне Векич. Матч завершился со счётом 6:3, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 22 минуты. Векич, являющаяся 34-й ракеткой мира, выполнила 4 эйса, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 6. Её соперница, занимающая 8-е место в рейтинге WTA, 3 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10.

В финале турнира в Брисбене Плишкова сыграет с украинской теннисисткой Лесей Цуренко, которая в полуфинале обыграла японку Наоми Осаку. Призовой фонд соревнований составляет почти $ 900 тыс.

05 января 2019 года, суббота. 12:05 МСК
Брисбен (ж). 1/2 финала
Матч окончен
Донна Векич
Донна Векич
Хорватия
3:6
4:6
 
Каролина Плишкова
Каролина Плишкова
Чехия
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