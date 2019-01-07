Кольшрайбер, Фритц и Штруфф вышли во второй круг турнира в Окленде

Завершились первые матчи хардовых соревнований в Окленде (Новая Зеландия). Немец Филипп Кольшрайбер добыл победу над американцем Брэдли Кланом — 6:4, 7:6 (7:2). За 1 час и 28 минут, проведённых на корте, Филипп не выполнил ни одного эйса и допустил 1 двойную ошибку.



Ещё один представитель Германии Ян-Леннард Штруфф вышел во второй раунд соревнований на отказе серба Ласло Дьере. Теннисисты провели на корте 1 час и 7 минут, по истечении которых счёт был 7:6 (7:5), 2:0 в пользу немца.



Американский теннисист Тейлор Фритц добыл волевую победу над румыном Мариушем Копилом — 4:6, 6:3, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 40 минут. Следующим соперником Фритца станет первый номер посева Джон Иснер.