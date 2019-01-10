Кенин: я вообще не чувствовала, что играю в свой теннис, но сражалась до конца

Американская теннисистка Софья Кенин прокомментировала победу над бельгийкой Кирстен Флипкенс в четвертьфинале турнира в Хобарте (Австралия) со счётом 7:5, 7:5.

«Я очень довольна своей нынешней игрой. Конечно, выступать в таких условиях нелегко, но подобные победы придают мне уверенности перед Australian Open.

Решающим стало то, что я отчаянно боролась за победу. В таких условиях ты не покажешь лучшей игры. Сегодня я вообще не чувствовала, что играю в свой теннис, но сражалась до конца.

Я двигаюсь вперёд от игры к игре. Конечно, я рада выходу в полуфинал и победе в Окленде в паре с Бушар. Хочу продолжить в том же духе, но не стоит опережать события», — цитирует Кенин официальный сайт тура.

В полуфинале Софья сыграет с француженкой Ализе Корне.

Кенин обыграла Флипкенс в четвертьфинале турнира в Хобарте