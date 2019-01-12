Крунич и Синякова одержали победу на турнире в Сиднее в парном разряде

Сербка Александра Крунич и чешская теннисистка Катержина Синякова выиграли турнир в Сиднее (Австралия) в парном разряде. В финале они обыграли дуэт Эри Ходзуми (Япония)/Алиция Росольска (Польша) со счётом 6:1, 7:6 (7:3).

Продолжительность матча составила 1 час 27 минут. Крунич и Синякова выполнили 3 эйса, ни разу не ошиблись на подаче и реализовали 5 брейк-пойнтов из 9. Их соперницы 1 раз подали навылет, допустили 3 двойные ошибки и сделали 2 брейка.

Крунич одержала третью победу на турнирах WTA в парном разряде, Синякова выиграла пятый титул в парах.

Призовой фонд турнира в Сиднее составил $ 823 тыс. Сегодня, 12 января, в финале одиночного разряда встретятся австралийка Эшли Барти и представительница Чехии Петра Квитова.