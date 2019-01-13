Де Минор раскритиковал организаторов Australian Open из-за календаря

Австралийский теннисист Алекс де Минор раскритиковал организаторов Открытого чемпионата Австралии по теннису. Он остался недоволен тем, что организаторы отказались переносить его стартовый матч на турнире на один день. Накануне де Минор стал победителем турнира в Сиднее (Австралия). Из-за этого у него осталось лишь два дня на подготовку к Australian Open. Де Минор хотел, чтобы его матч с Педро Соузой перенесли с понедельника на вторник, но получил отказ.

«Раздражает, что матч на Australian Open состоится в понедельник, что организаторы отказались помочь австралийцу на домашнем турнире «Большого шлема». Будто они нарочно наказывают австралийцев, которые успешно выступают на домашних турнирах!

Я просил перенести матч на день. Но мне сказали, что календарь уже был составлен несколько дней назад. Будто они не могли посмотреть, кто из участников где играет и на каких стадиях! Это глупое решение», — приводит слова де Минора Tennis World USA.