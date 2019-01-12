Де Минор: это что-то особенное — выиграть первый титул АТР в родном городе

Австралийский теннисист Алекс де Минор рассказал, что значит для него выиграть первый титул АТР в своём родном городе. Де Минор стал победителем турнира в Сиднее, обыграв в финале итальянца Андреаса Сеппи со счётом 7:5, 7:6 (7:5).

«Это что-то очень особенное. Я вырос на этих кортах и играл перед друзьями и семьей, это всегда иначе. Но чтобы выиграть первый титул?! Это одно из воспоминаний, которые не забываются. Я сыграл немало финалов, но мне не везло. Сегодня я наконец счастлив и с нетерпением жду того, что будет дальше.

Чрезвычайно важно то, что сделал для меня мой тренер Ллейтон Хьюитт, это бесценно. Он каждый день передаёт мне свой опыт в теннисе. Продолжаю учиться у него и пользуюсь любой возможностью больше узнать. Он мне очень помогает.

Надеюсь, что продолжу показывать тот же теннис, в который я играл на этой неделе, в своём стиле, не унывая и совершенствуясь», — приводит слова Де Минора пресс-служба АТР.