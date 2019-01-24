Крейчикова и Рам стали первыми финалистами Australian Open в миксте

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова и американец Раджив Рам, посеянные на Открытом чемпионате Австралии в смешанном парном разряде под третьим номером, вышли в финал, в двух партиях обыграв испанку Марию-Хосе Мартинес-Санчес и представителя Великобритании Нила Скупски со счётом 6:0, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 6 минут.

Барбора и Раджив трижды подали навылет, совершили 2 двойные ошибки и реализовали 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету их соперников 4 эйса, 4 двойные ошибки и 1 брейк.

В финале первого турнира «Большого шлема» 2019 года Крейчикова и Рам поспорят с победителями матча Астра Шарма (Австралия)/Джон-Патрик Смит (Австралия, WC) — Николь Меликар (США)/Бруно Суарес (Бразилия, 2).

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