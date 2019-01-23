Греческая мечта против Надаля. Матчи 11-го дня Australian Open

Осака, Плишкова, Квитова, Коллинз, Циципас и Надаль — разыграют в четверг первые путёвки в финал АО.

В четверг, 24 января, на Australian Open, первом в сезоне турнире «Большого шлема», пройдут три одиночных полуфинала из четырёх возможных: Петра Квитова (8) — Даниэль Коллинз, Каролина Плишкова (7) — Наоми Осака (4) и Стефанос Циципас (14) — Рафаэль Надаль (2). Как и Коллинз, грек Циципас уже заметно превысил своё лучшее достижение на мэйджере. Он впервые в полуфинале и чтобы пройти на шаг дальше, ему надо справиться с самим Рафаэлем Надалем.

Соперники уже дважды играли в прошлом году — в Барселоне и Торонто, и в обоих случаях грек с русскими корнями проиграл. Возможно, третья попытка для Стефаноса станет успешной. Предлагаем вашему вниманию расписание всех одиночных поединков дня с историей встреч соперников и прогнозами.

Квитова – первая претендентка на трон. А Халеп с ним попрощалась Благодаря выходу в полуфинал чешка набрала больше очков, чем первая ракетка мира – Халеп. Но кто будет первой в понедельник, ещё неизвестно.

Australian Open. День 11-й. 24 января, четверг. Начало матчей в 11:00 (3:00 мск)

Мужчины. 1/2 финала. Сетка

Женщины. 1/2 финала. Сетка

Rod Laver Arena

Петра Квитова (Чехия, 8) — Даниэль Коллинз (США)

Rod Laver Arena. 2-й запуск (не ранее 6:00).

Личные встречи: 1-0 (Брисбен-2019).

Лучшие выступления на «Больших шлемах»:

Australian Open: 1/2 финала (2012) – нет;

«Ролан Гаррос»: 1/2 финала (2012) – 1-й круг (2018);

Уимблдон: титул (2011, 2014) – 1-й круг (2018);

US Open: 1/4 финала (2015, 2017) – 1-й круг (2014, 2016, 2018).

Путь на Australian Open — 2019:

1-й круг: Рыбарикова (6:3, 6:2) – Гёргес, 14 (2:6, 7:6, 6:4);

2-й круг: Бегу (6:1, 6:3) – Викери, LD (6:3, 7:5);

3-й круг: Бенчич (6:1, 6:4) – Гарсия, 19 (6:3, 6:2);

4-й круг: Анисимова (6:2, 6:1) – Кербер, 2 (6:0, 6:2);

1/4 финала: Барти, 15 (6:1, 6:4) – Павлюченкова (2:6, 7:5, 6:1).



Рейтинг: 6-35.

Прогноз букмекеров: 1.22 – 4.20.

Прогноз «Чемпионата»: победа Квитовой в двух сетах.

Каролина Плишкова (Чехия, 7) — Наоми Осака (Япония, 4)

Rod Laver Arena. 3-й запуск (не ранее 7:30).

Личные встречи: 2-1 (Торонто-2017, Токио-2018 — Индиан-Уэллс-2018).



Лучшие выступления на «Больших шлемах»:

Australian Open: 1/4 финала (2017, 2018) – 4-й круг (2018);

«Ролан Гаррос»: 1/2 финала (2017) – 3-й круг (2016, 2018);

Уимблдон: 4-й круг (2018) – 3-й круг (2017, 2018);

US Open: финал (2016) – титул (2018).



Путь на Australian Open — 2019:

1-й круг: Мухова, Q (6:3, 6:2) – Линетт (6:4, 6:2);

2-й круг: Бренгл (4:6, 6:1, 6:0) – Зиданшек (6:2, 6:4);

3-й круг: Джорджи, 27 (6:4, 3:6, 6:2) – Се Шувэй, 28 (5:7, 6:4, 6:1);

4-й круг: Мугуруса, 18 (6:3, 6:1) – Севастова, 13 (4:6, 6:3, 6:4);

1/4 финала: С.Уильямс, 16 (6:4, 4:6, 7:5) – Свитолина, 6 (6:4, 6:1).



Рейтинг: 8-4.

Прогноз букмекеров: 2.10 – 1.70.

Прогноз «Чемпионата»: победа Осаки в трёх сетах.



Текстовая трансляция

Красота дня. Каролина Плишкова отправила Серену домой Плишкова второй раз в карьере обыграла С. Уильямс на турнире «Большого шлема». Теперь она в двух победах от титула и первой строчки.

Стефанос Циципас (Греция, 14) — Рафаэль Надаль (Испания, 2)

Rod Laver Arena. 4-й запуск (не ранее 11:30).

Личные встречи: 0-2 (Барселона, Торонто-2018).

Лучшие выступления на «Больших шлемах»:

Australian Open: 1-й круг (2018) – титул (2009);

«Ролан Гаррос»: 2-й круг (2018) – титул (2005-2008, 2010-2014, 2017, 2018);

Уимблдон: 4-й круг (2018) – титул (2008, 2010);

US Open: 2-й круг (2018) – титул (2010, 2013, 2017).



Путь на Australian Open — 2019:

1-й круг: Берреттини (6:7, 6:4, 6:3, 7:6) – Дакворт, WC (6:4, 6:3, 7:5);

2-й круг: Троицки, Q (6:3, 2:6, 6:2, 7:5) – Эбден (6:3, 6:2, 6:2);

3-й круг: Басилашвили, 19 (6:3, 3:6, 7:6, 6:4) – де Минор, 27 (6:1, 6:2, 6:4);

4-й круг: Федерер, 3 (6:7, 7:6, 7:5, 7:6) – Бердых (6:0, 6:1, 7:6);

1/4 финала: Баутиста-Агут, 22 (7:5, 4:6, 6:4, 7:6) – Тиафо (6:3, 6:4, 6:2).



Рейтинг: 15-2.

Прогноз букмекеров: 5.00 – 1.16.

Прогноз «Чемпионата»: победа Надаля в четырёх сетах.



Текстовая трансляция