Калинская и Александрова — в 2-м круге квалификации St. Petersburg Ladies Trophy

Российская теннисистка Анна Калинская вышла во второй раунд квалификации турнира St. Petersburg Ladies Trophy. В стартовом матче Калинская в двух сетах обыграла хорватку Ану Конюх со счётом 6:4, 7:5. Матч продолжался 1 час 16 минут. Калинская дважды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10. На счету Конюх 10 эйсов, 5 ошибок на подаче и два выигранных брейка.

В другом матче первого круга квалификационного турнира россиянка Екатерина Александрова, посеянная под шестым номером, была сильнее соотечественницы Валентины Ивахненко, отказавшейся от продолжения борьбы при счёте 6:1, 3:0 в пользу Александровой.

Следующей соперницей Калинской будет Анастасия Зарицкая из Чехии. Александрова сыграет с победительницей матча между хорваткой Яной Фетт и гречанкой Валентини Грамматикопулу.