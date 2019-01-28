Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис /

Тарпищев: участие Шараповой в предварительном раунде КФ нецелесообразно

Тарпищев: участие Шараповой в предварительном раунде КФ нецелесообразно
Теннис / WTA

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев выразил надежду на возвращение россиянки Елены Весниной, которая недавно родила ребёнка. Тарпищев надеется, что Веснина сыграет в паре с Екатериной Макаровой на олимпийском турнире в 2020 году. Также президент ФТР объяснил, почему Мария Шарапова не была включена в состав команды на матчи Кубка Федерации.

«В ноябре у Весниной произошло радостное событие — она родила дочку, которую назвали Лизой. Очень надеемся, что Лена успеет восстановить свои кондиции и наши спортсменки наберут необходимое количество рейтинговых очков для участия в Играх-2020. Терять такой сильный дуэт нам не хотелось бы.

Участие Шараповой в предварительном раунде Кубка Федерации, где мы в основном обстреливаем молодёжь, мне кажется нецелесообразным. Когда дело дойдёт до статусных матчей, Шарапова обязательно поможет, если на тот момент по результатам не уйдёт в тень", — приводит слова Тарпищева пресс-служба Олимпийского комитета России.

«На мужчину в команде девушки будут совсем по-другому реагировать»
Анна Чакветадзе в своей колонке об уходе Анастасии Мыскиной с поста капитана сборной в Кубке Федерации и заменившем её Игоре Андрееве.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент